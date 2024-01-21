Почему закладывает уши

Заложенность ушей является распространенной проблемой среди населения и является одной из наиболее частых причин обращения к врачу-отоларингологу. Эта проблема может быть вызвана множеством физических факторов. Подробнее о них в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт Заплавнова Кристина.

Попадание воды в ухо

При купании в водоеме, бассейне, принятии душа или ванны могут возникать ситуации, когда вода попадает в ухо. Обычно вода выходит достаточно быстро, и заложенность проходит через некоторое время.

Перепады давления

При авиаперелетах, особенно при взлете и посадке, может возникать резкое изменение давления. Данные перепады могут вызывать неприятные ощущения и заложенность ушей. Подобные эффекты также могут возникать при нырянии, погружении на глубину с аквалангом или при поездке по горной местности на автомобиле.

Неправильное высмаркивание

"Если высморкаться сразу из обоих носовых ходов, это может привести к временной заложенности и боли в ухе", — отметила эксперт.

Серная пробка

Несоблюдение правил гигиены уха или наличие определенных заболеваний может привести к образованию серной пробки. Иногда попытка ее удалить может только усугубить ситуацию, так как сера может прилипнуть на барабанную перепонку.

ОРВИ

При простудных заболеваниях, сопровождающихся насморком, очень часто появляется заложенность ушей. Возникающий отек и перепады давления в барабанной полости и слуховой трубе могут вызывать данное неприятное ощущение.

Отит

Воспаление среднего уха, которое затрагивает барабанную перепонку и слуховую трубу, может приводить к ощущению заложенности. Отек и скопление жидкости могут вызывать узкое пространство слуховой трубы. "Вместе с этим отит может сопровождаться болями в ухе и повышением температуры тела. При переходе обычного отита в гнойный запрещено использование спиртосодержащих препаратов", — уточнила врач.

Аллергические заболевания

"Сильные аллергические реакции, такие как крапивница или отек Квинке на лице, могут сопровождаться отеком слуховой трубы", — уточнила врач.

Болезнь Меньера

Болезнь Меньера является серьезным заболеванием, которое затрагивает внутреннюю структуру уха, а именно лабиринт. Эта патология проявляется такими симптомами, как заложенность, приступы головокружения и постепенное ухудшение слуха. При подозрении на болезнь Меньера крайне важно обратиться как к ЛОР-врачу, так и к неврологу.