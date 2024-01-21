$88.59-0.0796.38-0.20
Войти в почту

Почему закладывает уши

Заложенность ушей является распространенной проблемой среди населения и является одной из наиболее частых причин обращения к врачу-отоларингологу. Эта проблема может быть вызвана множеством физических факторов. Подробнее о них в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт Заплавнова Кристина.

Попадание воды в ухо

При купании в водоеме, бассейне, принятии душа или ванны могут возникать ситуации, когда вода попадает в ухо. Обычно вода выходит достаточно быстро, и заложенность проходит через некоторое время.

Перепады давления

При авиаперелетах, особенно при взлете и посадке, может возникать резкое изменение давления. Данные перепады могут вызывать неприятные ощущения и заложенность ушей. Подобные эффекты также могут возникать при нырянии, погружении на глубину с аквалангом или при поездке по горной местности на автомобиле.

Неправильное высмаркивание

"Если высморкаться сразу из обоих носовых ходов, это может привести к временной заложенности и боли в ухе", — отметила эксперт.

Серная пробка

Несоблюдение правил гигиены уха или наличие определенных заболеваний может привести к образованию серной пробки. Иногда попытка ее удалить может только усугубить ситуацию, так как сера может прилипнуть на барабанную перепонку.

Псориаз: реально ли от него избавиться

ОРВИ

При простудных заболеваниях, сопровождающихся насморком, очень часто появляется заложенность ушей. Возникающий отек и перепады давления в барабанной полости и слуховой трубе могут вызывать данное неприятное ощущение.

Отит

Воспаление среднего уха, которое затрагивает барабанную перепонку и слуховую трубу, может приводить к ощущению заложенности. Отек и скопление жидкости могут вызывать узкое пространство слуховой трубы. "Вместе с этим отит может сопровождаться болями в ухе и повышением температуры тела. При переходе обычного отита в гнойный запрещено использование спиртосодержащих препаратов", — уточнила врач.

Аллергические заболевания

"Сильные аллергические реакции, такие как крапивница или отек Квинке на лице, могут сопровождаться отеком слуховой трубы", — уточнила врач.

Болезнь Меньера

Болезнь Меньера является серьезным заболеванием, которое затрагивает внутреннюю структуру уха, а именно лабиринт. Эта патология проявляется такими симптомами, как заложенность, приступы головокружения и постепенное ухудшение слуха. При подозрении на болезнь Меньера крайне важно обратиться как к ЛОР-врачу, так и к неврологу.

Ранее мы писали, с чем могут быть связаны вечерние отеки ног.

Болезни и лекарства
Видео
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости