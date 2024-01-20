Псориаз: реально ли от него избавиться

Псориаз — это хроническое воспалительное заболевание кожи. Оно влияет не только на физическое здоровье, но и на эмоциональное состояние пациента. Многие люди, страдающие псориазом, интересуются, реально ли от него избавиться. В беседе с "Рамблером" врач-дерматовенеролог Жовтан Наталия ответила на этот вопрос.

© dreamstime.com

Псориаз, долгое время, может не проявляться на коже и оставаться скрытым для окружающих, представляясь ограниченными бляшками на голове или в области локтевых и коленных суставов. Эти бляшки могут иметь розовый или багровый оттенок, возвышающийся край и выраженное шелушение. Самыми основными жалобами пациентов являются интенсивный зуд пораженной области, ощущение стянутости кожи и следы чешуек на одежде. Однако, важно понимать, что псориаз — это не только кожное заболевание, а полиорганное заболевание, которое может оказывать воздействие на суставы и внутренние органы, включая органы зрения.

Видео дня

Страдающие псориазом также подвержены коморбидным заболеваниям, то есть параллельным заболеваниям, которые усложняют течение псориаза. Это могут быть сахарный диабет, гипертоническая болезнь, инсульт, аутоиммунные заболевания, подагра и врожденные патологии, а также ожирение. Пациенты с коморбидными заболеваниями находятся в рисковой группе и подвержены повышенному риску преждевременной смерти. Кроме того, псориаз сопровождается хронической усталостью и психологическим страданием. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Важно отметить, что одним из распространенных мифов о псориазе является утверждение о существовании чудодейственных препаратов, способных полностью исцелить эту болезнь. На самом деле, современная медицина пока не предлагает таких препаратов, способных полностью излечить псориаз. Вместо этого, мы можем контролировать прогрессирующую характеристику этого заболевания. Лечение проводится в зависимости от степени тяжести, вовлеченности органов и финансовых возможностей пациента. Существует множество возможностей лечения, и важно учитывать их комплексность.

dreamstime.com

Современный подход к лечению псориаза предполагает комплексный подход, включающий как наружную терапию, так и фототерапию и биологические препараты. Однако, следует отметить, что не все методы имеют 100% эффективность, и достижение длительной ремиссии может быть сложным процессом.

В последнее время произошли значительные изменения в схемах лечения псориаза, отличающиеся от традиционных подходов, применяемых в России. Проведены исследования, которые подтверждают канцерогенное действие дегтярных препаратов, поэтому их использование сократилось. Также признано неэффективным применение кератолитиков в активной фазе заболевания.

Наружные препараты, наносимые под окклюзию, могут быть эффективными в лечении псориаза. Однако длительность и частота нанесения играют важную роль. В некоторых случаях нанесение под воздухонепроницаемую повязку может быть полезным. Важно отметить, что длительное использование топических стероидов без рекомендаций не рекомендуется. Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Аналоги витамина D3, способствующие нормализации роста и деления кератиноцитов, являются одним из открытий в наружной терапии псориаза. Эти препараты позволяют длительное использование на особых зонах без побочных эффектов гормональных препаратов. Однако, исследования свидетельствуют о необходимости использования также средств для ухода за кожей с псориазом, таких как лечебные шампуни, гель для купания и увлажняющие средства. Это может значительно улучшить результаты лечения.

Важно помнить, что каждый пациент с псориазом уникален, и эффективность методов лечения может различаться. Поэтому важно обратиться к квалифицированному врачу, который проведет диагностику и подберет наиболее эффективный и безопасный план лечения для каждого конкретного случая.