3 повода проверить щитовидную железу

Внимательным к собственному здоровью нужно быть всегда, стараясь вовремя реагировать на любой дискомфорт. Иногда симптомы кажутся привычными, но на деле могут говорить о различных сбоях и нарушениях в работе щитовидной железы.

© Freepik.com/cookie_studio

Врач-эндокринолог Степан Шупарский рассказывает, когда стоит проверить свою эндокринную систему.

Видео дня

На заболевания щитовидной железы указывают множество симптомов, которые могут носить как эпизодический, так и хронический характер. Об обследовании стоит задуматься, если человек постоянно находится в состоянии недосыпа, но при этом спит не меньше семи часов, если чувствует упадок сил, перепады настроения.

Также сбой в работе органа отражается на состоянии кожи, волос, неконтролируемых скачках веса. Все эти проявления нельзя оставлять без внимания, как и заниматься самолечением или пить витамины без назначения врача. Кроме этого, есть еще три повода, когда также стоит проверить щитовидную железу и обследоваться у врача-эндокринолога.

Достижение 20-летнего возраста

В первую очередь, это касается девушек, так как по статистике у женщин заболевания щитовидной железы встречаются почти в 10 раз чаще, чем у мужчин.

«В своей практике мне, к сожалению, не раз приходилось сталкиваться с повышением или снижением работы щитовидной железы и злокачественными образованиями у девушек в юном возрасте 20-25 лет, — рассказывает Степан Шупарский. — Сбой может быть по разным причинам: стрессовые ситуации, ослабленный иммунитет, наследственная предрасположенность, недостаток йода.



Когда пациент достигает 20-летнего возраста, рекомендуется пройти профилактический осмотр и дальше посещать врача в случае отсутствия проблем один раз в 3-4 года. Как врач-эндокринолог, я бы назвал это обязательным пунктом, так как щитовидная железа влияет на костную ткань, нервную систему, пищеварение и репродуктивную функцию, что важно для любого человека».

Freepik.com

Профилактический прием включает в себя УЗИ, где будет видна вся структура органа, а также анализы на гормоны щитовидной железы. По анализу крови врач-эндокринолог также сможет определить наличие воспалительного или аутоиммунного процесса.

Наличие наследственной предрасположенности

К сожалению, различные заболевания щитовидной железы встречаются очень часто, практически в каждой семье. И если у мамы, тети, бабушки были проблемы или кто-то проходит лечение и наблюдается у врача, то узнать о состоянии щитовидной железы нужно обязательно. Причем даже в том случае, если ничего не беспокоит. Как правило, щитовидная железа может долго не давать о себе знать, либо же человек просто не обращает внимание на симптомы, списывая все на стрессы, загруженность и т. д.

Планирование беременности

Низкая или высокая выработка гормонов может привести к сложностям во время беременности и родов. Чтобы этого не допускать, работу щитовидной железы важно проверить еще до наступления беременности.

«От нормальной работы органа зависит не только течение беременности, но также развитие плода, его масса, и даже интеллектуальные способности ребенка в будущем, — говорит Степан Шупарский. — Конечно, я бы рекомендовал и мужчинам сделать то же самое, поскольку скорость обмена веществ, регулируемых щитовидной железой, избыточное или недостаточное количество гормонов, может негативно влиять на способность к зачатию.



Но если в отношении сильного пола это носит рекомендательный характер, то девушкам проверить работу органа по УЗИ и гормонам надо обязательно. Особенно хочу выделить девушек, у кого есть синдром поликистозных яичников или эндометриоз. При этих заболеваниях риск, что нарушена и функция работы щитовидной железы, гораздо выше. Но даже если ничего не беспокоит, а в планах выносить и родить здорового ребенка, нужно убедиться на приеме у врача-эндокринолога, что этому ничего не препятствует».