Врач-эндокринолог Диляра Лебедева назвала топ самых бесполезных способов восстановить работу щитовидной железы. Видео с «вредными советами» она опубликовала в своем Telegram-канале.

Первый бесполезный способ — носить янтарные бусы. Лебедева отметила, что особенно «помочь» могут бусы именно из нешлифованного янтаря.

«Если это не помогает, то тогда нужно их растолочь в пудру и втирать в область щитовидной железы», — сказала врач с иронией.

Еще один миф — использование йодного раствора. Многие люди считают, что йодная сетка, нанесенная на область щитовидной железы, помогает восполнять дефицит йода, который нужен для синтеза гормонов. «Более продвинутым» бессмысленным способом врач назвала употребление молока с каплями спиртового раствора йода.