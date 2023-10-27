Врач-эндокринолог Ольга Деревянко объяснила, что узлы в щитовидке распространены у пациентов после 45 лет, но зачастую они не опасны.

Однако, чтобы в этом удостовериться, нужно вовремя сдавать анализ на ТГГ, делать УЗИ и, в некоторых случаях, — пункционную биопсию.

Сейчас зачастую узлы находят случайно при ультразвуковом обследовании, однако, если вам предлагают удалять все узлы на всякий случай, этого делать не стоит.

Важно определить опасность узла Чаще всего врачи определяют это с помощью анализа двух параметров. Первое, что нужно определить — кальцитонин — показатель медуллярного рака щитовидной железы. Его нужно проверять, если есть узел в щитовидке.

Второй критерий — Тиреотропный гормон (ТТГ), определяющий, влияет ли узел на функции всего органа. По словам врача, бывают функционально-активные узлы, вырабатывающие слишком много гормонов. Такие узлы плохо влияют на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, может понадобиться пункционная биопсия. В этом случае, из узла тонкой иголкой берутся клетки, чтобы посмотреть, природу узла и вероятность онкологии.

Если эти обследования не выявили отклонения, нужно просто наблюдать эти узлы. Тогда достаточно контролировать уровень ТТГ и делать УЗИ раз в год.