Врач Макарьин назвал симптомы нарушения работы щитовидной железы

Главные симптомы основных заболеваний щитовидной железы перечислил хирург-эндокринолог Виктор Макарьин в интервью радио Sputnik.

Как объяснил специалист, заболевания щитовидно железы могут быть связаны либо со структурными изменениями, либо с нарушением функций этого органа.

При чрезмерной выработке гормонов щитовидной железой развивается тиреотоксикоз. На это заболевание указывают тремор рук, тревожность, потливость, сниженная толерантность к нагрузкам, тахикардия, аритмия, перепады настроения.

Если гормонов не хватает, развивается гипотиреоз, который проявляется вялостью, сонливостью, отеками на лице, прибавкой в весе, слабостью и даже апатией.

К структурным изменениям Виктор Макарьин отнес образование узлов, здесь первым симптом может стать образование опухоли на шее чуть ниже кадыка.

Врач напомнил, что при любых симптомов, нужно обращаться за профессиональной медицинской помощью.