Переизбыток продуктов с содержанием йода в рационе и бесконтрольный прием добавок с данным микроэлементом могут привести к нарушению работы щитовидной железы. Об этом "Москве 24" заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

Для нормального функционирования органу требуется йод, так как он помогает ей синтезировать гормоны. Недостаточное употребление йодосодержащих продуктов приводит к тому, что щитовидной железе приходится увеличивать свой объем для выработки того же количества гормонов при малом поступлении йода.

Вместе с тем важно избегать другой пагубной для здоровья крайности, обращает внимание Надежды Чернышова. Речь идет о бесконтрольном приеме БАДов и лекарств с содержанием йода, так как его профицит, как и дефицит, способен навредить организму.

"При избытке йода щитовидной железе тоже не очень просто. Это нарушает ее работу, и ей приходится функционировать в сложных условиях", – объяснила эксперт.

В заключение врач рекомендовала регулярно потреблять рыбу и другие морепродукты.