Терапевт Романенко назвала неожиданную привычку, которая разрушает печень
Терапевт Татьяна Романенко назвала неожиданную привычку, которая разрушает печень. Об этом сообщает Москва 24.
Неправильное питание и употребление алкоголя негативным образом сказываются на здоровье печени. Но есть еще одна неочевидная привычка, которая пагубно влияет на этот орган. Речь идет о бесконтрольном приеме лекарств:
"Гепатотоксичным, то есть негативно влияющим на печень, действием могут обладать анальгетики, антибактериальные препараты. Поэтому очень важно ими не увлекаться и не использовать без назначения врача".
В заключение врач также напомнила, что алкоголь в любом количестве разрушает печень. Такая привычка может вызвать воспаление печени, которое впоследствии способно перерасти в гепатит.
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