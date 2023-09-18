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Цирроз печени: причины, симптомы, лечение

Цирроз печени ассоциируется с алкогольной зависимостью. Действительно описание "печень пьяницы" использовалось уже в XVI веке. Но на самом деле у этого заболевания есть и другие причины.

Цирроз печени: причины, симптомы, лечение
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Что такое цирроз печени, какими симптомами проявляется и как его лечить - в материале "Рамблера".

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Циррозом печени называют это хроническое и прогрессирующее заболевание, при котором вместо здоровой ткани образуется соединительная. В результате структура органа меняется и нарушаются его функции.

Симптомы цирроза печени

  • Утомляемость и слабость.
  • Потеря аппетита.
  • Снижение веса.
  • Тошнота и рвота.
  • Пожелтение кожи и глазных яблок.
  • Увеличение живота.
  • Отеки.
  • Носовые кровотечения, кровоточивость десен и другие проявления нарушения свертываемости крови.
  • Потемнение мочи и обесцвечивание кала.
  • Раздражительность, забывчивость, сонливость или депрессия.

Причины цирроза печени

  • Длительное и чрезмерное употребление алкоголя.
  • Вирусные инфекции: хронический гепатит B, C и D могут вызывать воспаление печени, которое со временем может перерасти в цирроз.
  • Неалкогольная жировая болезнь печени.
  • Аутоиммунные заболевания: например, первичный билиарный цирроз или первичный склерозирующий холангит.
  • Генетические нарушения: например, гемохроматоз или альфа-1-антитрипсиновая недостаточность.
  • Длительный прием некоторых лекарственных препаратов или взаимодействие с токсичными веществами.
  • Хронические заболевания желчевыводящих путей.
  • Наследственные заболевания: например болезнь Вильсона-Коновалова болезнь, альфа-1-антитрипсиновая недостаточность.

Лечение цирроза печени

Метод лечения может назначить только врач, исходя из полной клинической картины и результатов обследований и анализов. Это может быть:

  1. Исключение алкоголя.
  2. Антивирусная терапия.
  3. Изменение образа жизни: здоровая диета, физическая активность и контроль веса.
  4. Противовоспалительная терапия.
  5. Гепатопротекторы.
  6. Трансплантация печени в случае тяжелого цирроза.
  7. Контроль сопутствующих заболеваний.

Лечение цирроза печени должно проводиться под наблюдением врача и может включать комбинацию различных методов в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.

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