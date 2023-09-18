Цирроз печени: причины, симптомы, лечение
Цирроз печени ассоциируется с алкогольной зависимостью. Действительно описание "печень пьяницы" использовалось уже в XVI веке. Но на самом деле у этого заболевания есть и другие причины.
Что такое цирроз печени, какими симптомами проявляется и как его лечить - в материале "Рамблера".
Циррозом печени называют это хроническое и прогрессирующее заболевание, при котором вместо здоровой ткани образуется соединительная. В результате структура органа меняется и нарушаются его функции.
Симптомы цирроза печени
- Утомляемость и слабость.
- Потеря аппетита.
- Снижение веса.
- Тошнота и рвота.
- Пожелтение кожи и глазных яблок.
- Увеличение живота.
- Отеки.
- Носовые кровотечения, кровоточивость десен и другие проявления нарушения свертываемости крови.
- Потемнение мочи и обесцвечивание кала.
- Раздражительность, забывчивость, сонливость или депрессия.
Причины цирроза печени
- Длительное и чрезмерное употребление алкоголя.
- Вирусные инфекции: хронический гепатит B, C и D могут вызывать воспаление печени, которое со временем может перерасти в цирроз.
- Неалкогольная жировая болезнь печени.
- Аутоиммунные заболевания: например, первичный билиарный цирроз или первичный склерозирующий холангит.
- Генетические нарушения: например, гемохроматоз или альфа-1-антитрипсиновая недостаточность.
- Длительный прием некоторых лекарственных препаратов или взаимодействие с токсичными веществами.
- Хронические заболевания желчевыводящих путей.
- Наследственные заболевания: например болезнь Вильсона-Коновалова болезнь, альфа-1-антитрипсиновая недостаточность.
Лечение цирроза печени
Метод лечения может назначить только врач, исходя из полной клинической картины и результатов обследований и анализов. Это может быть:
- Исключение алкоголя.
- Антивирусная терапия.
- Изменение образа жизни: здоровая диета, физическая активность и контроль веса.
- Противовоспалительная терапия.
- Гепатопротекторы.
- Трансплантация печени в случае тяжелого цирроза.
- Контроль сопутствующих заболеваний.
Лечение цирроза печени должно проводиться под наблюдением врача и может включать комбинацию различных методов в зависимости от индивидуальной ситуации пациента.