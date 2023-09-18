Цирроз печени: причины, симптомы, лечение

Цирроз печени ассоциируется с алкогольной зависимостью. Действительно описание "печень пьяницы" использовалось уже в XVI веке. Но на самом деле у этого заболевания есть и другие причины.

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Что такое цирроз печени, какими симптомами проявляется и как его лечить - в материале "Рамблера".

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Циррозом печени называют это хроническое и прогрессирующее заболевание, при котором вместо здоровой ткани образуется соединительная. В результате структура органа меняется и нарушаются его функции.

Симптомы цирроза печени

Утомляемость и слабость.

Потеря аппетита.

Снижение веса.

Тошнота и рвота.

Пожелтение кожи и глазных яблок.

Увеличение живота.

Отеки.

Носовые кровотечения, кровоточивость десен и другие проявления нарушения свертываемости крови.

Потемнение мочи и обесцвечивание кала.

Раздражительность, забывчивость, сонливость или депрессия.

Причины цирроза печени

Длительное и чрезмерное употребление алкоголя.

Вирусные инфекции: хронический гепатит B, C и D могут вызывать воспаление печени, которое со временем может перерасти в цирроз.

Неалкогольная жировая болезнь печени.

Аутоиммунные заболевания: например, первичный билиарный цирроз или первичный склерозирующий холангит.

Генетические нарушения: например, гемохроматоз или альфа-1-антитрипсиновая недостаточность.

Длительный прием некоторых лекарственных препаратов или взаимодействие с токсичными веществами.

Хронические заболевания желчевыводящих путей.

Наследственные заболевания: например болезнь Вильсона-Коновалова болезнь, альфа-1-антитрипсиновая недостаточность.

Лечение цирроза печени

Метод лечения может назначить только врач, исходя из полной клинической картины и результатов обследований и анализов. Это может быть:

Исключение алкоголя. Антивирусная терапия. Изменение образа жизни: здоровая диета, физическая активность и контроль веса. Противовоспалительная терапия. Гепатопротекторы. Трансплантация печени в случае тяжелого цирроза. Контроль сопутствующих заболеваний.