Эндокринолог назвала два опасных для печени продукта

Для многих людей выходные - это время не только для отдыха и восстановления сил, но и для наслаждения вкусной пищей. После тяжелой рабочей недели, многие считают, что можно себе позволить небольшие "грехи" в плане питания. Однако такие эксперименты могут иметь негативные последствия не только для фигуры, но и для здоровья в целом.

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"Считается за норму расслабиться и разрешить себе горы сладкого, жирного и жареного. Нередко все это запивается алкогольными напитками", - заметила в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг. Она также подчеркнула, что такие нарушения питания особенно странны, учитывая, что многие люди следят за своей диетой и участвуют в различных программах по снижению веса.

В результате подобных "выходов из режима" человек может столкнуться с увеличением веса, проблемами с желудочно-кишечным трактом, а также "внезапными" высыпаниями на коже. Эти проблемы обусловлены большой нагрузкой на печень и другие органы. Одним из основных вредных продуктов, которые следует избегать, является пища, содержащая трансжиры. Эти жиры создают дополнительную нагрузку на печень.

Ситуация усугубляется, если, например, уже жирная котлета подвергается агрессивной термической обработке, такой как жарка, гриль или запекание. Один из опасных признаков - образование коричневой аппетитной корки на поверхности продукта. Это указывает на наличие продуктов гликации, которые могут встраиваться в мембраны клеток и нарушать их функцию.

Очень вредным фактором для печени является употребление алкоголя, утверждает врач, который оказывает токсическое воздействие на этот орган, так как именно в печени происходит основной метаболизм алкоголя. Поэтому злоупотребление спиртными напитками может привести к развитию гепатита, цирроза и даже рака печени, резюмировала она.