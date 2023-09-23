$96.04-0.03102.25-0.11

Эндокринолог Янг назвала два опасных для печени продукта

Для многих людей выходные - это время не только для отдыха и восстановления сил, но и для наслаждения вкусной пищей. После тяжелой рабочей недели, многие считают, что можно себе позволить небольшие "грехи" в плане питания. Однако такие эксперименты могут иметь негативные последствия не только для фигуры, но и для здоровья в целом.

Эндокринолог назвала два опасных для печени продукта
© unsplash.com

"Считается за норму расслабиться и разрешить себе горы сладкого, жирного и жареного. Нередко все это запивается алкогольными напитками", - заметила в своем Telegram-канале эндокринолог Екатерина Янг. Она также подчеркнула, что такие нарушения питания особенно странны, учитывая, что многие люди следят за своей диетой и участвуют в различных программах по снижению веса.

В результате подобных "выходов из режима" человек может столкнуться с увеличением веса, проблемами с желудочно-кишечным трактом, а также "внезапными" высыпаниями на коже. Эти проблемы обусловлены большой нагрузкой на печень и другие органы. Одним из основных вредных продуктов, которые следует избегать, является пища, содержащая трансжиры. Эти жиры создают дополнительную нагрузку на печень.

Цирроз печени: причины, симптомы, лечение

Ситуация усугубляется, если, например, уже жирная котлета подвергается агрессивной термической обработке, такой как жарка, гриль или запекание. Один из опасных признаков - образование коричневой аппетитной корки на поверхности продукта. Это указывает на наличие продуктов гликации, которые могут встраиваться в мембраны клеток и нарушать их функцию.

Очень вредным фактором для печени является употребление алкоголя, утверждает врач, который оказывает токсическое воздействие на этот орган, так как именно в печени происходит основной метаболизм алкоголя. Поэтому злоупотребление спиртными напитками может привести к развитию гепатита, цирроза и даже рака печени, резюмировала она.

Ранее мы писали о том, что врач предупредила о неочевидных симптомах болезни печени.

Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости