Эндокринолог Мамонтова назвала скрытые симптомы болезней щитовидной железы

О наличии проблем с щитовидной железой может говорить, к примеру, постоянная усталость, отеки в области лица и кистей и даже депрессия.

Об этом «Аргументам и фактам» сообщила врач-эндокринолог, заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), к.м.н. Елена Мамонтова.

Мамонтова отмечает, что заболевания щитовидки занимают второе место по частоте распространения среди эндокринных патологий.

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О проблемах в работе органа может говорить постоянная усталость и сонливость, учащенное сердцебиение, потеря веса без видимых причин, повышенная чувствительность к перепадам температуры, отеки в области лица и кистей, эмоциональные расстройства (депрессия, тревожность и т.д.).

При наличии любого из признаков рекомендуется обратиться ко врачу.

«Эндокринная система состоит из множества органов, нарушение в работе любого из которых влечет за собой проблемы с остальными — именно поэтому отсрочка визита к врачу увеличивает риск развития серьезных осложнений».

Мамонтова Елена Юрьевна
Мамонтова Елена ЮрьевнаЗаведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук

Чем раньше врачи диагностируют заболевание, тем легче его вылечить, говорит Мамонтова.

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