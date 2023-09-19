Какие симптомы могут указывать на рак щитовидной железы
Согласно статистике, ежегодно в мире регистрируется более 300 тысяч новых случаев рака щитовидной железы, в России — около 12 тысяч. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 20 лет заболеваемость повысилась в два раза. Однако это связано не только с ростом заболевших, но и с улучшением качества диагностики рака щитовидной железы.
Какие симптомы могут указывать на онкологическое заболевание и когда надо идти к врачу? Рассказываем в материале "Рамблера".
Щитовидная железа — это железа в форме бабочки, которая расположена у основания шеи. Она вырабатывает гормоны, регулирующие частоту сердечных сокращений, кровяное давление, температуру тела и вес.
Существует несколько типов рака щитовидной железы. Большинство из них развиваются медленно и, как правило, подвергаются лечению. Вероятность успешного излечения при своевременной диагностике опухоли составляет 85-90%. Однако есть более агрессивные виды рака щитовидной железы.
Кто находится в группе риска?
- Женщины. Рак щитовидной железы чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Ученые полагают, что это может быть связано с эстрогеном. Женщины, как правило, имеют более высокий уровень этого гормона в своем организме. Кроме того, более высокому риску подвержены беременные и кормящие грудью, а также женщины в период климакса.
- Люди, подвергнувшиеся воздействию высокого уровня радиации.
- Пациенты, родственникам которых был диагностирован рак щитовидной железы.
- Пациенты с хроническим дефицитом йода в организме.
Симптомы рака щитовидной железы
На ранних стадиях рак щитовидной железы может не вызывать никаких симптомов. Однако по мере роста злокачественной опухоли заболевание может начать проявляться.
- Шишка (узелок), которую можно прощупать через кожу на шее
- Ощущение, что плотно прилегающие воротнички рубашек становятся слишком тесными
- Изменения в голосе, включая усиливающуюся охриплость
- Трудности с глотанием
- Увеличенные лимфатические узлы на шее
- Боль в шее и горле
Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, запишитесь на консультацию к врачу. Диагностикой и лечением всех нарушений работы щитовидной железы занимается эндокринолог.