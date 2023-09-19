Какие симптомы могут указывать на рак щитовидной железы

Согласно статистике, ежегодно в мире регистрируется более 300 тысяч новых случаев рака щитовидной железы, в России — около 12 тысяч. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 20 лет заболеваемость повысилась в два раза. Однако это связано не только с ростом заболевших, но и с улучшением качества диагностики рака щитовидной железы.

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Какие симптомы могут указывать на онкологическое заболевание и когда надо идти к врачу? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Щитовидная железа — это железа в форме бабочки, которая расположена у основания шеи. Она вырабатывает гормоны, регулирующие частоту сердечных сокращений, кровяное давление, температуру тела и вес.

Существует несколько типов рака щитовидной железы. Большинство из них развиваются медленно и, как правило, подвергаются лечению. Вероятность успешного излечения при своевременной диагностике опухоли составляет 85-90%. Однако есть более агрессивные виды рака щитовидной железы.

Кто находится в группе риска?

Женщины. Рак щитовидной железы чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Ученые полагают, что это может быть связано с эстрогеном. Женщины, как правило, имеют более высокий уровень этого гормона в своем организме. Кроме того, более высокому риску подвержены беременные и кормящие грудью, а также женщины в период климакса.

Люди, подвергнувшиеся воздействию высокого уровня радиации.

Пациенты, родственникам которых был диагностирован рак щитовидной железы.

Пациенты с хроническим дефицитом йода в организме.

Симптомы рака щитовидной железы

На ранних стадиях рак щитовидной железы может не вызывать никаких симптомов. Однако по мере роста злокачественной опухоли заболевание может начать проявляться.

Шишка (узелок), которую можно прощупать через кожу на шее

Ощущение, что плотно прилегающие воротнички рубашек становятся слишком тесными

Изменения в голосе, включая усиливающуюся охриплость

Трудности с глотанием

Увеличенные лимфатические узлы на шее

Боль в шее и горле Признаки, которые могут указывать на проблемы с щитовидной железой:

Если у вас появились какие-либо из этих симптомов, запишитесь на консультацию к врачу. Диагностикой и лечением всех нарушений работы щитовидной железы занимается эндокринолог.