Гипотиреоз представляет собой эндокринологическое заболевание, из-за которого функции щитовидной железы снижаются, как и количество вырабатываемых органом гормонов. По каким симптомам распознать недуг на ранней стадии, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал врач-эндокринолог Федор Радугин.

Поначалу заболевание дает о себе знать неочевидными симптомами, на которые легко не обратить внимание. По словам специалиста, речь идет о сонливости, слабости и сухости кожи.

Важно вовремя выявить гипотиреоз и заняться его лечением, так как в противном случае снизится общее качество жизни человека, предупредил эксперт.

Если сначала пациент будет чувствовать себя уставшим и испытывать проблемы со сном, то впоследствии нарушится синтез определенных веществ, в результате чего в органах начнет скапливаться жидкость, объяснил врач.