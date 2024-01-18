Можно ли давить прыщи и как правильно это делать

Многим довольно трудно удержаться хоть и от весьма сомнительного, но соблазна выдавить прыщи. Зачастую человек просто не готов ждать, пока воспаление пройдет самостоятельно, или выжидать, пока случится эффект от кремов или других специальных средств против акне. И ведь наверняка каждому давно известно, что выдавливать прыщи – отнюдь не лучший способ борьбы с ними.

© Pxhere

В этом материале «Рамблер» решил разобраться, почему это так, и как правильно решать проблему акне и других воспалений на лице. На наши вопросы ответили специалисты, врач-косметолог Яна Анточи и дерматолог Мария Никитина.

Видео дня

«Ни в коем случае не рекомендую выдавливать прыщи самостоятельно, тем более я знаю, что многие любят это делать за рулем, в лифте, в туалете, когда просто пришли помыть руки. Ведь крайне важно, чтобы не только руки были чистыми, но и кожа, на которой мы выдавливаем воспаления, черные точки. Очень важно, чтобы кожа была стерильна и подготовлена к процедуре чистки лица или удаления локального воспаления», – объяснила эксперт.

Эксперт отметила, что, если часто трогать кожу грязными руками или прислонять к ней (что зачастую неизбежно) вовсе не стерильный телефон, это сказывается на воспалениях. Потому прежде, чем заняться чисткой кожи лица, важно, чтобы кожа была подготовлена. Так же особое значение имеет поэтапность наслоения косметических или лечебных компонентов. Первым этапом необходимо разрыхлить ороговевший слой, что обеспечит возможность максимально комфортно удалить воспаления или комедоны.

«Второй этап — делать это максимально безопасными и стерильными инструментами, с помощью которых удаляются прыщи или черные точки. И дезинфекция важна принципиально, как и грамотная подготовка кожи к процедуре: открыть поры, прочистить, чтобы кожа была готова к тому, чтобы выйти на улицу. А всех этих этапов может добиться только специалист», – отметила косметолог.

Что касается в целом самой идеи выдавливать прыщи в домашних условиях, то тут стоит понимать некоторые моменты. Если идет речь о черных точках/комедонах, то это можно сделать в домашних условиях или у косметолога.

«Но при серьезных воспалениях, выдавливание, например, милиума, может иметь последствия — пигментное пятно или рубец. Что касается прыщей воспалительного плана, так тут важно понимать, что сальная железа расположена у волосяного фолликула, постоянно вырабатывается кожное сало. В силу разных ситуаций, если роговые клетки вовремя не уходят, получается закупорка сальной железы, присоединяются бактерии и воспаляются. На самом деле воспаление идет намного глубже, и при надавливании мы будто наоборот проталкиваем воспаление внутрь, это приводит к еще большему распространению бактерий и инфекций. Давить такие прыщи нельзя», – добавила врач-дерматолог Мария Никитина.