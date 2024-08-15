Гемохроматоз: симптомы и лечение

Гемохроматоз — это заболевание, связанное с накоплением избыточного количества железа в организме. О симптомах и лечении недуга в беседе с "Рамблером" рассказала гематолог Мария Головизнина.

© dreamstime.com

Уровень ферритина в крови отражает не только запасы железа, но и является острофазовым белком, который повышается при воспалительных, инфекционных, опухолевых и реактивных процессах. Именно поэтому классически оценивается уровень ферритина вместе с другим белком "острой фазы" — С-реактивным (СРБ), чтобы исключить ложное повышение за счет иных процессов в организме.

"При высоком уровне ферритина в крови (выше 200нг/мл у женщин, выше 300нг/мл у мужчин), на фоне нормального СРБ, речь может идти о наследственном гемохроматозе", — уточнила эксперт.

Наследственный гемохроматоз — генетически обусловленное заболевание нарушения обмена железа в организме, с его избыточным накоплением и токсическим повреждением органов и тканей. Чаще выявляют у мужчин, и женщин после менопаузы, и у 80% пациентов с клиническими проявлениями подтверждается HFE-ассоциированный гемохроматоз — мутация в гене HFE C282Y, H63D.

"Таких пациентов как правило беспокоит общая слабость, гиперпигментация кожи, потемнение мочи, боли в суставах, остеопороз, нарушения сердечного ритма, снижение либидо, импотенция, нарушения менструального цикла", — отметила Головизнина.

Показатели выше нормы требуют дообследования, и игнорировать такое состояние, по словам врача, не стоит. Повышенный уровень ферритина опасен перегрузкой организма железом, и, как следствие, отложением железа в тканях и их повреждением. В первую очередь это касается печени и сердца.

Опасные последствия снижения уровня эстрогенов

Тактика наблюдения и терапии подтвержденного наследственного гемохроматоза индивидуальна, и зависит от уровня ферритина и перегрузки организма железом. Применяются такие методы как лечебная флеботомия (кровопускания), а также хелатирующие препараты.

И, конечно же, не стоит недооценивать рекомендации по изменению образа жизни:

ограничить/исключить употребление алкоголя,

избегать прием препаратов железа, витаминов и БАД, содержащих железо,

не употреблять дополнительного витамин С, так как он усиливает всасывание железа,

снизить употребление мяса красных сортов, особенно пациентам, находящимся на терапии.

Не стоит забывать, что пациенты с НГ и циррозом печени находятся в группе риска развития гепатоцеллюлярного рака (ГЦР), поэтому один раз в полгода рекомендуется тестирование уровня альфа-фетопротеина, резюмировала гематолог.

Ранее мы писали, что провоцирует появление ангиомы.