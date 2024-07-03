Опасные последствия снижения уровня эстрогенов

Эстрогены играют важную роль в поддержании здоровья не только женщин, но и мужчин. Снижение их уровня может привести к ряду серьезных проблем, влияющих на различные аспекты жизни. В беседе с "Рамблером" диетолог-гастроэнтеролог Алена Барредо рассказала о ключевых последствиях снижения уровня эстрогенов.

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Эстроген — это очень важный гормон не только для женщин, но и для мужчин, утверждает эксперт. Разница лишь в том, что у мужчин его уровень намного меньше. Врач подчеркнула, что не бывает женских и мужских гормонов. Все дело в количестве. То есть у мужчин больше тестостерона, а у женщин больше эстрогенов.

Эстроген влияет на многие органы и системы. Первое — это органы сердечно-сосудистой системы. Эстроген защищает эндотелий, то есть это внутреннюю оболочку сосуда, снижает уровень холестерина, повышает уровень хорошего холестерина и улучшает сосудистую стенку. Благодаря этому гормону, сосуды становятся эластичными, мягкими, по ним хорошо течет кровь Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Если эстроген снижается, то повышается уровень "плохого" холестерина, а уровень хорошего снижается. Из-за этого ухудшаются когнитивные способности, снижается концентрация внимания, отметила диетолог. Поэтому при снижении эстрогенов женщины часто отмечают проблемы с памятью.

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Также эстроген влияет на костно-мышечную систему. Если его мало, то кость становится хрупкой, что приводит к повышенному риску переломов. Мышцы же становятся тонкими и неэластичными, и, как следствие, снижается мышечная масса. Медики называют такое состояние саркопенией. Атрофия может быть настолько сильной, что человеку будет тяжело передвигаться.

Эстроген в целом дает сочность слизистых, поэтому сухость глаз, сухость влагалища, сухость суставов, когда они скрипят, свидетельствует о низком уровне эстрогена. Снижение уровня эстрогена вызывает повышенный риск онкологии кишечника, поскольку снижается защита слизистых. Пониженный уровень эстрогена — это инсулинорезистентность, то есть жир выступает в качестве депо эстрогена. Для того, чтобы поднять уровень эстрогена, организм начинает накапливать жир, что провоцирует увеличение нечувствительности к инсулину, которая в дальнейшем приводит к сахарному диабету второго типа Алена Барредо Врач-эндокринолог, детский и взрослый, врач-диетолог

Эндокринолог заявила, что одной из основных опасностей снижения уровня эстрогенов является бесплодие у женщин, недостаточное формирование эндометрия и нарушение менструального цикла. Также, по ее словам, недостаток эстрогена негативно влияет на работу щитовидной железы.

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