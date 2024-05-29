Пять внезапных признаков менопаузы

Менопауза — это этап в жизни каждой женщины, связанный с завершением репродуктивного периода и снижением уровня гормонов. Многим известны такие симптомы, как приливы и ночные поты, но существуют и менее очевидные признаки, которые могут застать врасплох. "Рамблер" раскроет пять неочевидных симптомов менопаузы, о которых стоит знать.

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1. Металлический привкус во рту

Некоторые женщины отмечают появление необычного металлического привкуса ртути во время менопаузы. Это явление связано с гормональными изменениями, которые могут влиять на вкусовые рецепторы и состав слюны. Такой привкус хоть и крайне неприятный, но, как правило, временный.

2. Зуд кожи

Сухость кожи — это нечто большее, чем просто косметический дефект. Гормональные изменения могут привести к снижению выработки коллагена и химических масел, что делает кожу более чувствительной и склонной к раздражению. Зуд может возникнуть в неожиданных местах, таких как подмышки, ладонь и стопы.

3. Изменения в восприятии запахов

Во время менопаузы некоторые женщины могут заметить изменения в свое обоняние. Обычные запахи могут показаться более резкими или, наоборот, менее различимыми. Эти изменения связаны с колебаниями уровней гормонов, особенно эстрогена и прогестерона, которые могут влиять на обонятельные рецепторы.

Как пережить климакс и менопаузу

4. Жжение во рту

Синдром жжения во рту — это ощущение жжения или покалывания на языке, губах или во всей полости рта. Этот симптом может быть связан с гормональными изменениями, влияющими на нервные окончания и слизистые процессы.

5. Проблемы с деснами и зубами

Гормональные изменения могут также влиять на здоровье десен и зубов. Некоторые женщины отмечают чувствительность десен, их кровоточивость или даже подвижность зубов. Это связано с изменением уровня эстрогена, что влияет на освещение костной ткани и здоровье слизистых оболочек.

Понимание этих неочевидных признаков может помочь женщинам лучше подготовиться к этому этапу жизни и вовремя обратиться за медицинской помощью при необходимости. Если вы заметили у себя какие-либо симптомы, важно обратиться к врачу.

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