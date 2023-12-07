Как пережить климакс и менопаузу, рассказывает гинеколог

В жизни каждой женщины случается менопауза. В этот период организм перестраивается под новые реалии, при которых нет необходимости в продолжении рода. Многих представительниц прекрасного пола пугает такая перспектива. Однако это лишь очередной этап естественных процессов в организме.

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О том, как выявить у себя симптомы климакса и перименопаузы, «Рамблеру» рассказала акушер-гинеколог и ведущий специалист клиники «Семейная» Агрба Илона Беслановна.

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Что такое менопауза и периоменопауза

Чем больше женщина знает об менопаузе, тем лучше она подготовлена к этому моменту в своей жизни. Для начала разберемся, что это за явление.

«Менопауза — это последняя менструация в жизни женщины. О том, что она была последней, мы можем сказать 12 месяцев спустя. То есть диагноз менопауза ставится задним числом» Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Менопауза начинается в возрасте от 45 до 55 лет. Но известны случаи, когда женщины замечали ее признаки после 35 лет. Этот период, предшествующий менопаузе, называют перименопауза, что с латыни переводится как «около» менопаузы. В это время у женщины снижается активность половых гормонов.

«В целом время наступления менопаузы определяется генетической предрасположенностью. Если у мамы или бабушки была ранняя менопауза, а вы еще не реализовали свои репродуктивные планы, то лучше сказать об этом доктору. Курение, операции на яичниках, удаление матки, химиотерапия или лучевая терапия на область малого таза, все это может способствовать более раннему наступлению климакса» Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Симптомы менопаузы

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Самый первый и главный симптом менопаузы — нерегулярные менструации. Уровень эстрогенов повышается и понижается неравномерно, из-за чего цикл увеличивается или сокращается по продолжительности.

«Меняется сам характер менструаций: они могут быть скудными или более обильными. В некоторые месяцы их может не быть вовсе. В ранней перименопаузе вариабельность цикла около семи дней и более, в позднем перименопаузальном периоде задержки могут растягиваться до 60 дней и более» Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

В этот период фертильность у женщины снижается. Однако шансы на беременность все же есть. По этой причине, если у вас нет желания иметь деть, следует предохраняться даже в этот период.

Помимо нерегулярных менструаций, существует еще несколько признаков менопаузы.

Приливы жара по спине и озноба по телу. Их может быть до десяти в день.

Перепады настроения.

Раздражительность.

Снижение чувствительности вульвы и влагалища.

Недержание мочи, дискомфорт при мочеиспускании.

Снижение либидо.

Ухудшение памяти, рассеянность.

Боли в суставах и мышцах.

Снижение плотности костей.

Как облегчить период менопаузы

Менопауза, несмотря на все сложности, является естественным процессом. Однако его можно облегчить. Достаточно соблюдать простые правила.

«Для облегчения симптомов у женщины необходимо компенсировать имеющиеся дефициты железа, витамина D, группы В, исключить недостаточность работы щитовидной железы, добавить физическую активность, правильное питание и ведение активного образа жизни» Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Против приливов, жара и озноба назначают фитоэстрогены и менопаузальную гормональную терапию. От сухости во влагалище помогают специальные крема и свечи. А также лазерное омоложение влагалища. Эта процедура эффективна в лечении начальной стадии недержания мочи.

«При сниженном либидо добавляются препараты цинка, незаменимые аминокислоты, женские афродизиаки, Омега-3 жирные кислоты» Агрба Илона Беслановна Врач акушер-гинеколог клиники "Семейная"

Плазмотерапия в свою очередь увлажняет слизистую, возвращает чувствительность и улучшает питание тканей. Объем половых губ восстанавливают с помощью инъекций гиалуроновой кислоты.