Что провоцирует появление ангиомы

Ангиома — довольно распространенное состояние, которое обычно безвредно, но может вызывать косметическое беспокойство или в редких случаях медицинские проблемы. " беседе с "Рамблером" врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан подробно рассказала об этих образованиях.

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Что же такое ангиома? Это доброкачественное образование из кровеносных сосудов, которое может появиться как на коже, так и внутри организма, при этом, как правило, не влияя на функции органов. Ангиома может возникать постепенно, множественно или единично.

Размер ангиом варьируется от 1 мм, едва уловимого глазом человека, до гигантских размеров Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Причины развития ангиомы не всегда известны, но существуют некоторые факторы, которые могут способствовать ее развитию. Так, к ним относятся генетическая предрасположенность, гормональные изменения во время беременности, а также воздействие внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение.

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Даже единожды в жизни полученная избыточная доза ультрафиолета может в последующем отразиться на изменении структуры мелких сосудов и сформировать узелки на коже Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Лечение ангиомы обычно зависит от ее размера, местоположения и симптомов. Маленькие и безопасные ангиомы часто не требуют лечения, но в некоторых случаях могут применяться методы, такие как лазерная терапия, радиоволна, криохирургия (замораживание) или хирургическое удаление. Для больших или внутренних ангиом могут потребоваться более серьезные медицинские вмешательства.

При травматизации в быту крупные ангиомы (более 5-6 мм) могут длительно и активно кровоточить, что, безусловно, пугает пациентов. Однако точный диагноз и прогноз может поставить только дерматолог, проведя дерматоскопию Жовтан Наталия Вячеславовна Врач дерматовенеролог,кмн, дерматонколог, детский дерматолог

Поскольку причины ангиомы не всегда известны, трудно предотвратить их появление. Однако избегание вредных воздействий, таких как ультрафиолетовое излучение, и поддержание здорового образа жизни могут помочь снизить риск их появления. Если у вас есть подозрения на ангиому, обратитесь к врачу для консультации и диагностики.

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