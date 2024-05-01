Что провоцирует появление ангиомы
Ангиома — довольно распространенное состояние, которое обычно безвредно, но может вызывать косметическое беспокойство или в редких случаях медицинские проблемы. " беседе с "Рамблером" врач-дерматовенеролог Наталия Жовтан подробно рассказала об этих образованиях.
Что же такое ангиома? Это доброкачественное образование из кровеносных сосудов, которое может появиться как на коже, так и внутри организма, при этом, как правило, не влияя на функции органов. Ангиома может возникать постепенно, множественно или единично.
Размер ангиом варьируется от 1 мм, едва уловимого глазом человека, до гигантских размеров
Причины развития ангиомы не всегда известны, но существуют некоторые факторы, которые могут способствовать ее развитию. Так, к ним относятся генетическая предрасположенность, гормональные изменения во время беременности, а также воздействие внешних факторов, таких как ультрафиолетовое излучение.
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Даже единожды в жизни полученная избыточная доза ультрафиолета может в последующем отразиться на изменении структуры мелких сосудов и сформировать узелки на коже
Лечение ангиомы обычно зависит от ее размера, местоположения и симптомов. Маленькие и безопасные ангиомы часто не требуют лечения, но в некоторых случаях могут применяться методы, такие как лазерная терапия, радиоволна, криохирургия (замораживание) или хирургическое удаление. Для больших или внутренних ангиом могут потребоваться более серьезные медицинские вмешательства.
При травматизации в быту крупные ангиомы (более 5-6 мм) могут длительно и активно кровоточить, что, безусловно, пугает пациентов. Однако точный диагноз и прогноз может поставить только дерматолог, проведя дерматоскопию
Поскольку причины ангиомы не всегда известны, трудно предотвратить их появление. Однако избегание вредных воздействий, таких как ультрафиолетовое излучение, и поддержание здорового образа жизни могут помочь снизить риск их появления. Если у вас есть подозрения на ангиому, обратитесь к врачу для консультации и диагностики.
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