Почему кожа и слизистые желтеют

Многие заболевания врачи начинают выявлять «на глаз». Все дело в том, что внутренние проблемы нередко проявляются теми или иными внешними признаками.

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Одним из них является цвет кожи. Ее пожелтение абсолютно во все случаях не является нормой и требует обращения к врачу, желательно к гастроэнтерологу. О наиболее распространенных причинах пожелтения кожи рассказала гастроэнтеролог Вероника Александровна Корнилова.

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Вирусные гепатиты

В настоящий момент вирусные гепатиты выявляются не так часто, но диагностический поиск обычно начинается именно с них. Чаще всего пациенты сдают HBsAg и анти-HCV в качестве скрининга. Отрицательные маркеры вирусных гепатитов по крови позволяют нам исключить эту причину и начинать двигаться дальше.

Синдром Жильбера

Синдром Жильбера — это генетическое заболевание, которое проявляется нарушением пигментного обмена. Для него характерно повышение билирубина преимущественно за счет непрямого. Поэтому очень важно смотреть не только на общий билирубин, но и на его фракции.

Болеют чаще мужчины, соотношение М и Ж примерно 10 к 1. Исключить или подтвердить данное заболевание наверняка поможет генетический анализ. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Лекарственные гепатиты

Медикаменты, разумеется, созданы нам во благо. Но иногда бывает так, что их применение плохо сказывается на состоянии печени, вызывая ее лекарственное поражение. Вероятность возникновения данной проблемы тем выше, чем больше наименований мы используем одновременно. Кроме того, существуют группы препаратов, которые вызывают нежелательные реакции на печень чаще остальных. Среди них антибиотики, салицилаты, глюкортикостероиды (преднизолон, метилпреднизолон), оральные контрацептивы, цитостатики и многие другие.

Цирроз печени

Выраженные изменения структуры печени часто являются причиной повышения билирубина, а значит и появления желтушности кожных покровов. Сами цифры в анализе далеко не всегда коррелируют с прогнозом. Обычно такие повышения бывают многократными, или билирубин длительное время выходит за границы нормы.

Осложнения ЖКБ

Нередко бывает так, что небольшой камень из желчного пузыря попадает в проток, полностью закупоривая его. В это время возникает внезапное пожелтение кожных покровов, боли в животе и прочие симптомы. Такие проявления — повод для срочного обращения к гастроэнтерологу и хирургу.

Токсическое поражение печени

Повышение билирубина не редко возникает из-за употребления больших доз алкоголя. Причём чем больше единоразовая доза (принятая в один день), тем больше вероятность возникновения проблем. Именно по этой причине важно минимизировать алкоголь в принципе, не смешивать его разные виды и не употреблять много единоразово.

Онкологические заболевания ЖКТ

Пожелтение кожи иногда может сигнализировать об онкологических заболеваниях ЖКТ.

Обычно речь идет про рак поджелудочной железы, рак желчного пузыря или протоков. В группе риска прежде всего более возрастные пациенты. Именно им стоит уделять повышенное внимание. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Начинаем обследование с УЗИ брюшной полости. Далее при необходимости присоединяем компьютерную томографию с контрастным усилением.

Каротиновая желтуха

Достаточно редкая причина пожелтения кожи — избыточное употребление моркови. За счет высоких доз каротина, длительно поступающих в организм кожные покровы приобретают желто-оранжевый цвет, который особенно заметен на светлокожих людях. Элиминация моркови из рациона полностью решает проблему за несколько дней.

Тактика при пожелтении кожи

Изменение оттенка кожи — всегда повод обратиться к врачу без промедлений! Из обследований обычно назначаются общий анализ крови, биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий и фракции, общий белок, сахар, холестерин, мочевина и креатинин). Не обойтись и без УЗИ брюшной полости. Дообследования назначаются индивидуально, учитывая конкретный клинический случай.

Лечение

В любой ситуации лечение зависит от причины возникновения проблемы. Например, при лекарственных поражениях печени важно исключить медикамент, который вызвал нежелательную реакцию. Далее назначаются препараты на основе урсодезоксихолевой кислоты из расчета 10-12 мг на 1 кг массы тела пациента. Очень часто используют их и при циррозе печени.

Улучшают работу печени и препараты эссенциальных фосфолипидов. Их механизм действия связан со стабилизацией клеточных мембран печеночных клеток, гепатоцитов. Курс лечения индивидуален, до длится не менее нескольких недель. Корнилова Вероника Александровна Гастроэнтеролог

Сорбенты часто включаются в схему лечения, потому что они сорбируют остатки токсичных веществ в ЖКТ, уменьшая их всасывание. Это особенно актуально при алкогольных поражениях, циррозе печени и многих других заболеваниях.

В тяжелых случаях могут быть назначены системные глюкортикостероиды, чтобы уменьшить активность воспалительного процесса. Чаще всего так делают в условиях стационара.