Глаукома: виды и стадии заболевания

Глаукома представляет серьезную угрозу для зрения и требует своевременного и грамотного лечения. В беседе с "Рамблером" врач-офтальмолог, офтальмохирург, к.м.н., эксперт в области лазерной коррекции зрения, рефракционной и катарактальной хирургии Анна Семакина рассказала о типах заболевания.

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Термин "глаукома", по словам врача, объединяет группу заболеваний с характерными признаками:

постоянное или периодическое повышение внутриглазного давления (ВГД) выше толерантного (индивидуально переносимого) уровня,

развитие специфической атрофии зрительного нерва,

типичные дефекты поля зрения, а затем снижение и центрального зрения.

"Прогрессирование глаукомы приводит к дегенерации ганглиозных клеток сетчатки. Это нейроны центральной нервной системы, клетки тела которых находятся во внутренней сетчатке, а аксоны — в зрительном нерве. Дегенерация этих нервов приводит к характерному внешнему виду зрительного диска и потере зрения", — подчеркнула офтальмолог.

Типы глаукомы

Первичная открытоугольная глаукома

Открытоугольная глаукома (ОУГ) является наиболее распространенной формой этого заболевания, составляя примерно 90% всех случаев глаукомы. Эта форма болезни развивается медленно и часто протекает бессимптомно на ранних стадиях, что делает ее особенно опасной. Повышенное внутриглазное давление (ВДГ) вызывает повреждение зрительного нерва, что постепенно приводит к сужению полей зрения и, если не лечить, к слепоте.

В норме внутриглазная жидкость, или водянистая влага, циркулирует внутри глаза и оттекает через трабекулярную сеть — дренажную систему, расположенную в углу передней камеры глаза. При открытоугольной глаукоме происходит нарушение оттока этой жидкости через трабекулярную сеть, что приводит к постепенному повышению ВГД. Несмотря на то что угол между радужкой и роговицей остается открытым, сам трабекулярный аппарат перестает эффективно выполнять свою функцию.

ОУГ часто называют "тихим воришкой зрения" из-за ее бессимптомного начала. Многие пациенты не замечают изменений в зрении до тех пор, пока заболевание не достигнет продвинутой стадии. Первоначально может наблюдаться небольшое сужение периферического зрения, которое постепенно прогрессирует. Для диагностики ОУГ офтальмологи используют тонометрию для измерения ВГД, гониоскопию для оценки угла передней камеры, а также обследование зрительного нерва и поля зрения.

Закрытоугольная глаукома

Закрытоугольная глаукома (ЗУГ) является менее распространенной, но гораздо более острой формой заболевания. Она характеризуется внезапным повышением ВГД, что вызывает резкую боль и быстрое ухудшение зрения. ЗУГ требует немедленного медицинского вмешательства, так как может привести к необратимой потере зрения в короткие сроки.

Как не запустить глаукому: профилактические меры

При ЗУГ угол между радужкой и роговицей закрывается, что блокирует отток внутриглазной жидкости и приводит к быстрому накоплению давления внутри глаза. Этот блок может быть вызван различными факторами, включая анатомические особенности глаза, воспаления или травмы. В отличие от ОУГ, где угол остается открытым, при ЗУГ угол передней камеры закрыт или очень узок.

Закрытоугольная глаукома проявляется внезапно и резко. Пациенты испытывают интенсивную боль в глазу, головную боль, тошноту, рвоту, а также заметное снижение зрения и появление радужных кругов вокруг источников света. Глаз при этом может стать красным и твердым на ощупь. Для диагностики ЗУГ офтальмологи используют гониоскопию для определения угла передней камеры, а также измерение ВГД и осмотр глаза с помощью щелевой лампы.

"Важность проведения соответствующего офтальмологического обследования глаза невозможно переоценить в отношении раннего выявления глаукомы. Потеря ганглиозных клеток сетчатки вызывает прогрессирующее ухудшение полей зрения, которое обычно начинается в средней периферии и может прогрессировать центростремительно, пока не останется только центральный или периферический островок зрения. Наличие характерных дефектов поля зрения может подтвердить диагноз, но до 30–50% ганглиозных клеток сетчатки может быть потеряно до того, как дефекты будут обнаружены стандартным тестированием поля зрения", — резюмировала Семакина.

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