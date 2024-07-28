Четыре опасных заболевания, которые могут развиться вследствие наращивания ресниц
Благодаря стремительному развитию бьюти-индустрии представительницы прекрасного пола имеют возможность совершенствовать свою внешность так, как они этого пожелают. Например, наращивать ресницы, если свои не очень длинные. После этой процедуры, к слову, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Какие именно, рассказали британские врачи.
Кератоконъюнктивит
Представляет собой заболевание, для которого характерно воспаление роговицы и конъюнктивы глаза. Симптомы: отек и гиперемия конъюнктивы глаза, слезотечение, зуд, жжение в области глаз, ощущение инородного тела в глазу и др.
Рак
Некоторые клеи для накладных ресниц, как выяснили исследователи в рамках проведения клинических испытаний, содержат канцерогенные химические вещества. Среди наиболее распространенных из них формальдегид.
Три простых способа снизить риск развития остеоартрита
Снижение зрения
Консерванты, содержащиеся в клее, могут привести к конъюнктивиту — распространенной глазной инфекции, также известной как «розовый глаз», и даже вызвать отслоение верхнего слоя клеток роговицы. Все это может не лучшим образом сказаться на остроте зрения.
Клещи
Пренебрежение уходом за ресницами после процедуры чревато заражением ресничными клещами. Демодексы поселяются в порах лица, питаются кожным салом и активно размножаются, а мы этого даже не замечаем. Их привлекает жир, скапливающийся на ресницах, так что от него стоит регулярно избавляться.
Ранее «Рамблер» рассказывал о частой ошибке в питании, которая мешает похудеть.