Диетолог назвал частую ошибку в питании, которая мешает похудеть

Попытки избавиться от лишних килограммов порой превращаются в самый настоящий квест. Диетолог Люк Ханна рассказала о распространенной ошибке худеющих, которая не позволяет добиться поставленной цели.

«Вы знаете, что для похудения вам нужно создать дефицит калорий. Поэтому вы ограничиваете свое питание в течение недели, потребляете много низкокалорийной пищи и того, что, как вам говорили, полезно для похудения». Но такой подход может привести к нездоровому перееданию в выходные».



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С приходом пятницы жизнь кардинально меняется: мы встречаемся с друзьями, отдыхаем, едим и пьем много всего вкусного и не очень полезного. К тому же возникают предательские мысли наподобие «я что же, не заслужил вознаграждения за такую тяжелую рабочую неделю?».

Избежать срыва не так уж и сложно: для этого диетолог рекомендует скорректировать рацион питания на неделю таким образом, чтобы он был достаточно разнообразным и питательным. Если есть пять дней мясо, рыбу, сыры и прочие вкусности, то соблазн будет невелик.

«И, когда наступают выходные, вы не чувствуете себя заморенным голодом, а, следовательно, испытываете меньшую потребность в потреблении всего жирного и вредного. Магия».



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