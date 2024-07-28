Правда ли, что от поцелуев в шею можно умереть

Весной этого года произошла жуткая трагедия: 17-летний юноша скончался из-за… засоса, оставленного его девушкой. Неужели это возможно – умереть от слишком страстных поцелуев партнера? На этот вопрос ответил врач Дипак Кришнамурти.

© dreamstime.com

Да, это действительно возможно, хоть и очень маловероятно, подтвердил специалист. Энергичные манипуляции с шеей в области сонной артерии, в том числе поцелуи и укусы, могут вызвать трещину во внутренней стенке сонной артерии. В медицине для этого есть особый термин – рассечение сонной артерии.

Безопасно ли отбеливать зубы с помощью перекиси водорода и соды

«Из-за такого рассечения впоследствии может образоваться тромб, который оторвется и попадет в систему мозгового кровообращения. А это значит, что есть риск умереть от инсульта».



Повреждение сонной артерии иногда происходит, например, в процессе массажа шеи, когда мастер действует неосторожно. Летальные случаи с засосами же крайне редки, отметил врач.

Ранее «Рамблер» рассказывал, какой продукт может нормализовать давление.