Безопасно ли отбеливать зубы с помощью перекиси водорода и соды

Бытует мнение, что, смешав столовую ложку пищевой соды и две столовые ложки перекиси водорода, можно получить идеальную смесь для отбеливания зубов. Безопасно ли применять этот популярный лайфхак в реальной жизни, рассказал стоматолог Гуните Сингх.

© dreamstime.com

Пищевая сода действительно показывает хорошие результаты при взаимодействии с водой и зубной пастой, сказал доктор Сингх. Она помогает удалять пятна, так как обладает абразивными свойствами. А вот в случае с использованием соды с перекисью водорода есть определенные минусы.

«Это не очень хорошая идея. Следование лайфхаку в течение длительного периода времени может привести к образованию царапин на зубах и ссадин на деснах, а, значит, и их высокой чувствительности. У многих этот ритуал входит в привычку».



Распространенная ошибка при чистке зубов, которая разрушает эмаль и десны

Наносить ядреную смесь на зубы допустимо в стоматологическом кабинете, однако в домашних условиях этого делать точно не стоит, обращает внимание специалист. В противном случае есть риск не только повредить эмаль, но и заработать сильные ожоги десен.

«Существуют прекрасные натуральные средства, такие как клубника и бананы. Их можно потреблять для улучшения здоровья зубов и придания им блеска», — резюмировал доктор Сингх.



Ранее «Рамблер» рассказывал, какие привычки сокращают жизнь.