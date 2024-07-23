Главные враги долголетия: пять привычек, которые сокращают вашу жизнь

Долгая и счастливая жизнь – мечта многих из нас. Специалисты рассказали, от каких привычек стоит отказаться, чтобы желаемое стало реальностью.

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Игнорирование профилактических мер

Как бы хорошо вы себя не чувствовали в данный момент, важно понимать, что регулярные медицинские осмотры – это инвестиция в ваше беззаботное будущее. Многие заболевания дают о себе знать на запущенных стадиях, когда лечение требует много сил и финансов.

Отсутствие социального взаимодействия

Заводить новые знакомства и общаться не только увлекательно, но и полезно. Зачастую в процессе обмена мнениями и впечатлениями у нас вырабатываются гормоны счастья, благодаря которым повышается настроение. А еще в такие моменты активно работает мозг, что тоже немаловажно.

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Пассивный образ жизни

Движение – жизнь, как всем нам хорошо известно. Если у вас нет времени на регулярные походы в зал или ежедневные пробежки, старайтесь привнести хоть чуточку спорта в свою жизнь: делайте зарядку, почаще гуляйте на свежем воздухе и отдавайте предпочтение лестницам, а не лифтам.

Недосыпы

Продолжительный качественный сон очень важен, поэтому пренебрегать им ни в коем случае нельзя. При этом вовсе не обязательно спать 9 часов в сутки – главное, чтобы после пробуждения вы чувствовали себя бодрыми, а не разбитыми.

Финансовая безграмотность

Качество жизни напрямую зависит от финансового благополучия. Оно позволяет нам заботиться о своем здоровье, путешествовать и делать приятные покупки. Если вы планируете прожить счастливую и долгую жизнь, обязательно позаботьтесь о финансовой подушке. И помните, что ваше будущее в ваших руках.

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