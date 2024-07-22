Простой способ избавиться от боли в пояснице

Пребывание в сидячем положении на работе, автомобиле и прочих локациях, в которых мы проводим большую часть дня, может дать о себе знать в виде боли в пояснице. Казалось бы, ситуация не трагичная, и все же своей внезапностью она способна выбить из колеи любого. Врач Каран Радж рассказал, что можно сделать, чтобы избавить себя от мучений.

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Для этого не потребуются какие-то особенные тренажеры и упражнения. Все очень просто – нужно всего лишь выделить полчаса на… прогулку. И сделать это не один раз, а завести самую настоящую новую привычку.

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Специалист рекомендует уделять прогулкам около двух часов в неделю. Например, можно прогуливаться по полчаса четыре раза в неделю или же два, но по часу. Все зависит от вашего графика и настроя.

«На самом деле мы не знаем, почему ходьба полезна при болях в спине. Может, движение укрепляет позвоночник, или в этот момент вырабатываются эндорфины? Как бы то ни было, продолжайте двигаться».



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