Чудо-продукт, который поможет нормализовать давление

Гипертония – серьезное заболевание, для лечения которого порой требуется не только прием медикаментов, но и смена образа жизни, корректировка рациона питания. Британские врачи рассказали, к какому продукту стоит присмотреться, если вы страдаете от повышенного артериального давления.

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И это… свекла, в которой содержатся пищевые нитраты. Попадая в организм, они преобразуются в нитриты, а затем в оксид азота. В результате кровеносные сосуды расширяются, кровообращение улучшается.

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«Потребление свеклы и других продуктов, богатых нитратами, таких как листовая зелень, фенхель и тыква, положительно отразится на работе сердечно-сосудистой системы. Некоторые люди любят выпивать свекольные шоты, так как они являются концентрированным источником нитратов».



В свекле также содержится большое количество витаминов группы В, незаменимых для профилактики болезней сердца и нервной системы. А еще она считается богатым источником железа, йода, цинка, калия, магния, марганца и меди.

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