Три простых способа снизить риск развития остеоартрита

Остеоартрит представляет собой распространенное хроническое заболевание, которое вызывает повреждение хрящей и окружающих их тканей. Врачи рассказали, как снизить риск его развития.

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Соблюдайте сбалансированную диету

Диета с высоким содержанием антиоксидантов, витаминов и минералов необходима для поддержания здоровья суставов. Молочные продукты, такие как молоко и сыр, например, являются отличными источниками кальция – ключевого минерала для наращивания костной массы. Лосось, скумбрия и сардины богаты витамином D и омега-3 жирными кислотами, которые имеют решающее значение для поддержания плотности костей и обладают противовоспалительными свойствами.

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Регулярно занимайтесь спортом

Физические упражнения тоже имеют решающее значение для поддержания здоровья суставов, при этом они не должны быть тяжелыми и напряженными для вас. Низкоинтенсивные упражнения, такие как ходьба и езда на велосипеде в течение полчаса, помогают укрепить мышцы, поддерживающие суставы, не подвергая их чрезмерной нагрузке.

Следите за осанкой

Поддержание правильной осанки на регулярной основе предотвращает ненужную нагрузку на суставы, особенно в области позвоночника, шеи и плече. Она выравнивает ваше тело, равномерно распределяя вес и снижая нагрузку на суставы. Сидя за столом, старайтесь держать спину прямо, плечи расправленными, бедра и колени согнутыми под углом 90 градусов.

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