Что будет с организмом, если съесть слишком много орехов: четыре опасных последствия

Орехи – кладезь витаминов, поэтому неудивительно, что специалисты рекомендуют добавлять их в свой рацион. Однако даже с полезными продуктами можно переборщить так, что самочувствие лишь ухудшится. Врач Шивани Баджва рассказал о негативных последствиях переедания орехов.

Лишний вес

Орехи очень питательны, потому что содержат полезные жиры, белки и клетчатку. А еще они достаточно калорийны, так что их чрезмерное употребление может привести к увеличению веса. Не зря все-таки орехи зачастую выбирают для перекусов: их энергетическая ценность может надолго насытить.

Проблемы с почками

Некоторые орехи —например, миндаль и кешью, – содержат оксалаты и фитаты, которые могут препятствовать усвоению минералов и способствовать образованию камней в почках. В долгосрочной перспективе, но все же такой ущерб вероятен.

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Проблемы с ЖКТ

Жир, содержащийся в орехах в достаточно большом количестве, может замедлить пищеварение при попадании в организм. Это, в свою очередь, грозит вздутием живота и диарей, особенно у людей с чувствительным желудком.

Повышенный холестерин

Злоупотребление орехами может негативно сказаться на здоровье сердца. Хоть орехи и содержат полезные жиры, они могут повысить уровень холестерина и потенциально увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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