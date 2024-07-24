Три мифа об антидепрессантах, в которые не стоит верить

Вокруг антидепрессантов витают многочисленные домыслы, которые вредят пациентам. Практикующий клинический психолог Наталина Сальмасо опровергла наиболее популярные из них.

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Пилюля для слабых

Депрессивное расстройство и любой другой недуг, для излечения от которого требуется прием специальных медикаментов, не то же самое, что головная боль или спазмы в области живота – первые никогда не пройдут сами по себе. Вы можете быть невероятно сильным человеком, но, если у вас депрессия, мозг попросту не способен реагировать на повседневную жизнь так, как прежде, и ему нужно помочь «перезапуститься». С этой миссией под силу справиться только антидепрессантам.

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Зависимость от счастья

Антидепрессанты не делают людей счастливыми, они лишь помогают им переживать все эмоции наиболее экологичным образом. После того, как пациент излечивается от расстройства, он перестает принимать препараты и возвращается к привычной жизни, в которой может самостоятельно, без помощи таблеток, испытывать счастье и умиротворение. Лекарство в данном случае лишь помогает встать на прежний путь.

Изменение личности

Антидепрессанты не опьяняют людей, а позволяют смотреть на вещи с более сбалансированной, объективной точки зрения.

«Однажды мой пациент описал прием антидепрессантов следующей фразой: «Когда я был в депрессии, обращал внимание лишь на негатив, хотя в то время со мной происходили и хорошие вещи. Сейчас же я обращаю внимание и на хорошее, и на плохое».



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