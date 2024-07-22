Какие лекарства нельзя принимать вместе
Лекарства могут принести больше вреда, нежели пользы, если не принимать их с умом. Британские врачи рассказали, какие медицинские препараты не сочетаются друг с другом.
Противовоспалительные и препараты для разжижения крови
К первым относятся, например, ибупрофен и напроксен, ко вторым – варфарин. При одновременном приеме может возникнуть желудочно-кишечное кровотечение.
Три ежедневных привычки, которые убивают ваши зубы и челюсть
Некоторые антибиотики и статины
Особенно осторожными стоит быть с эритромицином и кларитромицином. В числе негативных последствий рабдомиолиз – синдром, который характеризуется разрушением мышечной ткани.
От мигрени и антидепрессанты
Триптаны, которыми лечат острые мигрени, и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина против депрессии повышают уровень серотонина. Его избыток в организме может вылиться в серотониновый синдром и спровоцировать диарею или судороги.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как распознать дефицит кальция в организме.