Какие лекарства нельзя принимать вместе

Лекарства могут принести больше вреда, нежели пользы, если не принимать их с умом. Британские врачи рассказали, какие медицинские препараты не сочетаются друг с другом.

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Противовоспалительные и препараты для разжижения крови

К первым относятся, например, ибупрофен и напроксен, ко вторым – варфарин. При одновременном приеме может возникнуть желудочно-кишечное кровотечение.

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Некоторые антибиотики и статины

Особенно осторожными стоит быть с эритромицином и кларитромицином. В числе негативных последствий рабдомиолиз – синдром, который характеризуется разрушением мышечной ткани.

От мигрени и антидепрессанты

Триптаны, которыми лечат острые мигрени, и селективные ингибиторы обратного захвата серотонина против депрессии повышают уровень серотонина. Его избыток в организме может вылиться в серотониновый синдром и спровоцировать диарею или судороги.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как распознать дефицит кальция в организме.