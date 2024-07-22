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Семь признаков дефицита кальция в организме

Кальций отвечает за прочность костей и зубов, передачу нервного импульса к мышцам, скорость метаболизма и свертываемость крови. Его недостаток в организме может привести к повышенной утомляемости, развитию депрессии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Доктор Комал Бхаду рассказал, какие признаки свидетельствуют о дефиците микроэлемента.

Семь признаков дефицита кальция в организме
© Unsplash

В числе тревожных звоночков, на которые стоит обратить внимание:

  • мышечные спазмы (зачастую возникают в области спине и ногах);
  • онемение и покалывание (обычно ощущается в руках, ступнях и вокруг рта);
  • постоянная усталость;
  • сухая кожа;
  • ломкие ногти;
  • проблемы с зубами;
  • перепады настроения.

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Тем, кто страдает от недостатка кальция в организме, специалист рекомендует потреблять больше молочных продуктов (молоко, сыр и йогурт), листовую зелень, миндаль и апельсиновый сок.

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