Семь признаков дефицита кальция в организме

Кальций отвечает за прочность костей и зубов, передачу нервного импульса к мышцам, скорость метаболизма и свертываемость крови. Его недостаток в организме может привести к повышенной утомляемости, развитию депрессии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Доктор Комал Бхаду рассказал, какие признаки свидетельствуют о дефиците микроэлемента.

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В числе тревожных звоночков, на которые стоит обратить внимание:

мышечные спазмы (зачастую возникают в области спине и ногах);

онемение и покалывание (обычно ощущается в руках, ступнях и вокруг рта);

постоянная усталость;

сухая кожа;

ломкие ногти;

проблемы с зубами;

перепады настроения.

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Тем, кто страдает от недостатка кальция в организме, специалист рекомендует потреблять больше молочных продуктов (молоко, сыр и йогурт), листовую зелень, миндаль и апельсиновый сок.

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