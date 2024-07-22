Семь признаков дефицита кальция в организме
Кальций отвечает за прочность костей и зубов, передачу нервного импульса к мышцам, скорость метаболизма и свертываемость крови. Его недостаток в организме может привести к повышенной утомляемости, развитию депрессии и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Доктор Комал Бхаду рассказал, какие признаки свидетельствуют о дефиците микроэлемента.
В числе тревожных звоночков, на которые стоит обратить внимание:
- мышечные спазмы (зачастую возникают в области спине и ногах);
- онемение и покалывание (обычно ощущается в руках, ступнях и вокруг рта);
- постоянная усталость;
- сухая кожа;
- ломкие ногти;
- проблемы с зубами;
- перепады настроения.
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Тем, кто страдает от недостатка кальция в организме, специалист рекомендует потреблять больше молочных продуктов (молоко, сыр и йогурт), листовую зелень, миндаль и апельсиновый сок.
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