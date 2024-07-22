Три ежедневных привычки, которые убивают ваши зубы и челюсть

Порой мы наносим вред здоровью, совершенно этого не замечая. Стоматологи рассказали, какие распространенные привычки убивают наши зубы и челюсть, и почему от них срочно нужно отказаться.

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Прислонять руку к челюсти

Во время этого действия челюсть оказывается под сильным боковым давлением, а ведь создана она для движения вверх-вниз и вперед-назад. Подобная, казалось бы, безобидная привычка может вызывать болевые ощущения и хруст, для избавления от которых понадобится время.

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Стискивать зубы

Делать это положено только во время жевания пищи, но, к сожалению, на практике мы порой стискиваем зубы во время нервного напряжения и размышлений, то есть не так-то уж и редко. Так как действие требует большой мышечной силы, мышцы могут перенапрячься и дать о себе знать в виде болевых ощущений. В числе неприятных последствий также головные боли и дискомфорт в ушах.

Разрывать упаковки зубами

Тут все просто – страдает, как минимум, эмаль зубов. В худшем случае на них могут появиться трещина или скол, которые будут доставлять сильный дискомфорт и потребуют лечения.

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