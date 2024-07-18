Почему нельзя держать работающий ноутбук на коленях

Наверняка каждый владелец ноутбука хоть раз в жизни работал лежа в кровати, а его гаджет в этот момент располагался на коленях. Оказывается, лучше воздержаться от такой привычки, предупредили врачи.

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В долгосрочной перспективе ритуал может вызвать синдром поджаренный кожи, который развивается постепенно под воздействием умеренного тепла.

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«Он проявляется в виде сетчатого красновато-желтого пятна. Контакт с теплом приводит к повреждению кровеносных сосудов и клеток кожи».



У человека возникают чувство жжения и зуд. Во избежание неприятных последствий специалисты рекомендуют использовать подставку под ноутбук. То же самое касается и планшетов – они тоже представляют опасность.

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