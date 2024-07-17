Три факта о раке кожи, которые вы могли не знать
Рак кожи является одной из самых распространенных форм онкологии. Врачи поделились информацией о недуге, о которой вы могли не догадываться.
Может развиваться под ногтями
Это редкое, но реальное явление. От меланомы, образовавшейся под ногтем, например, умер культовый музыкант Боб Марли.
«Плоскоклеточная карцинома выглядит как бородавка, а меланома – как новые, неровные или изменяющиеся пигментные полосы вдоль ногтя и кутикулы».
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Солярии действительно опасны
В соляриях обычно используется концентрированное излучение UVA, которое особенно повышает риск развития меланомы.
«Мы знаем, что даже однократное посещение солярия может экспоненциально увеличить риск развития меланомы, и что у женщин моложе 30 лет вероятность развития ранней меланомы в шесть раз выше, если они посещают солярий».
Царапины не всегда безобидны
Наиболее распространенными формами рака кожи являются базальноклеточная карцинома, плоскоклеточная карцинома и меланома. Если первые две связаны с воздействием солнца, последняя может развиться без контакта с солнечными лучами.
«Иногда пациенты думают, что у них выскочил обычный прыщ, воспалился волосяной фолликул или их укусило насекомое. Злокачественные ранки не заживают, продолжают разрастаться и кровоточить».
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