Какая форма ногтей на руках может указывать на проблемы с сердцем

Ногти могут многое рассказать о состоянии вашего здоровья. Бледноватыми они становятся из-за травм, анемии и даже отравления. Одной из наиболее распространенных причин желтых ногтей является грибковая инфекция. Нельзя забывать и про форму ногтей: врач рассказала, в какой случае по ним можно выявить наличие проблем с сердцем.

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Речь идет о пальцах Гиппократа, или симптоме барабанных палочек, когда ногти приобретают выпуклую форму по типу «часовых стекол».

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«Снижение уровня кислорода в крови приводит к изменениям в мелких сосудах кончиков пальцев. Приток крови к этой области увеличивается, вызывая отек, размягчение тканей и утолщение пальцев и ногтей рук или ног».



Порой это сказывается и на работе легких. У людей с пальцами Гиппократа наблюдаются в том числе частые бронхиты и пневмонии с обструкцией легких.

Ранее «Рамблер» рассказывал о неочевидных признаках заболеваний сердца.