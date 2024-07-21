Три признака проблем со здоровьем, которые отражаются на лице

Время от времени не помешает присматриваться к своему лицу и состоянию кожи. Какие признаки проблем со здоровьем отражаются на нем, рассказали врачи.

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Бледность

Хронические заболевания, неправильное питание или дефицит витаминов в организме могут сделать кожу бледной. Часто это происходит из-за недостатка эритроцитов или гемоглобина в крови. В таком случае можно попробовать включить в свой рацион продукты, богатые железом, – красное мясо, фасоль или чечевицу.

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Желтая кожа или глазные яблоки

Если кожа или глаза начинают желтеть, это может указывать на желтуху — состояние, при котором в организме накапливается билирубин. Она развивается в том числе на фоне гепатита или серповидноклеточной анемии.

Отеки

Отекшее лицо порой свидетельствует об аллергической реакции, сенной лихорадке и проблемах с почками. Если последние плохо функционируют, в организме задерживается жидкость, что отражается в том числе на лице.

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