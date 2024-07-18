Главный симптом укуса инфицированного клеща

Лето – это не только солнце, купальный сезон и прогулки до позднего вечера, но и смертельная опасность, подстерегающая нас в виде клещей. Они регулярно нападают на людей, пока те заворожены теплой погодой и притягательными солнечными лучами.

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Если на вашем теле появилась странная отметина, не спешите паниковать: это может быть след от встречи с безобидным насекомым. Врачи рассказали о главном симптоме укуса инфицированного клеща, при появлении которого обязательно требуется посетить врача.

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Тревожным и главным признаком является появление возле укуса круглого красного пятна (эритемы), которое с течением времени увеличивается в размерах. К другим симптомам относятся повышенная температура тела, ломота в теле и слабость.

Клещи являются переносчиками болезни Лайма (боррелиоза), энцефалита и ряда других опасных инфекций, которые могут привести в том числе к летальному исходу.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, что ученые совершили прорыв в диагностике рассеянного склероза.