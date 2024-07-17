Ученые совершили прорыв в диагностике рассеянного склероза

Исследователи из Даремского университета и Исфаханского университета медицинских наук разработали инновационный подход к диагностике рассеянного склероза. Об этом сообщает издание Medical Xpress.

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Новаторский метод может произвести настоящую революцию в области медицины и стать более доступной и менее инвазивной альтернативой существующих диагностических процедур. Речь идет о сканировании глаза, сочетающем оптическую когерентную томографию (ОКТ) и инфракрасную сканирующую лазерную офтальмоскопию (IR-SLO).

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Все дело в том, что этот подход способен обнаруживать едва заметные изменения в глазу, которые часто указывают на рассеянный склероз. Без использования нового метода они могут остаться незамеченными.

Результаты проведенных исследований впечатляют: компьютерная модель правильно идентифицировала рассеянный склероз в 92% случаев во время первоначальных тестов.

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