Горячие или холодные: какие напитки полезнее в жару

Летом кафе предлагают посетителям огромный выбор прохладительных напитков: всевозможные кофе, чаи, соки и лимонады, которые по идее должны утолить жажду. Но действительно ли они приносят нам пользу? На этот вопрос ответил доктор Алекс Джордж.

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Если перед вами встанет выбор между мороженым и горячим шоколадом, то специалист рекомендует выбирать второе. И вот почему.

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«Когда вы потребляете горячий напиток, температура которого выше температуры вашего тела, кровеносные сосуды расширяются, а терморецепторы запускают реакцию потоотделения. Это, в свою очередь, вас охлаждает».



Так что утолять жажду намного эффективнее с помощью горячих напитков.

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