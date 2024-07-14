Популярный продукт, который нельзя совмещать с лекарствами

Некоторые продукты плохо взаимодействуют с лекарствами, а, если быть точнее, нейтрализуют их активные вещества. Врачи рассказали об одном из них.

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И это… грейпфрут. Да, в нем содержится огромное количество полезных микроэлементов, включая витамины А, С, D. И все же есть одно веское «но»: потребление цитрусового «обесценивает» прием ряда лекарств.

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«Грейпфрут и грейпфрутовый сок не дают активироваться статинам, которые необходимы для снижения уровня холестерина. Соединения в грейпфруте под названием фуранокумарины конкурируют с ферментом в нашей печени, который используется для усвоения статиновых препаратов», — говорит диетолог Сара Хормачеа.



Мария Эмерик, другой дипломированный диетолог, отмечает, что грейпфрут также может нейтрализовать действие разжижающих кровь препаратов – например, варфарина. Его назначают для лечения и профилактики инфаркта миокарда, тромбоза глубоких вен, эмболии легочной артерии и некоторых других заболеваний сердечно-сосудистой системы.

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