Пять главных привычек для здоровья и стройности

Не всегда есть возможность составить сбалансированное меню на неделю или заглянуть в зал на пару часов. Однако есть более незамысловатые способы поддерживать себя в форме и заботиться о здоровье. О них рассказал фитнес-тренер Радж Ганпат.

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Двигайтесь минимум 10 минут в день

Неважно, какая именно физическая активность это будет: легкая зарядка с утра, восхождение по лестнице или игры с ребенком. Главное, чтобы вы выкроили эти 10 минут, даже посреди самого тяжелого рабочего дня, и пробудили мышцы, которым так необходимо функционировать.

Включайте белок и клетчатку в каждый прием пищи

Всегда следите за рационом питания и помните, что на завтрак, обед и ужин важно потреблять и белки, и клетчатку. Поэтому регулярно проверяйте запасы овощей, мяса и молочных продуктов в холодильнике.

Уделяйте дыхательным практикам минимум 10 минут в день

Когда представится возможность, сядьте, закройте глаза, начните дышать медленно и глубоко. Это отличный способ замедлиться и расслабиться, особенно перед сном, и ваша нервная система обязательно его оценит.

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Делайте перерывы

Стресс крайне негативно сказывается на нашем самочувствии, поэтому очень важно смещать фокус внимания с работы и бытовых забот на что-то более приятное. Если нет возможности выделить целый день на отдых, то пусть это будут хотя бы несколько часов без гаджетов, мытья посуды и выполнения профессиональных задач.

Подбадривайте себя

В течение жизни вы будете совершать ошибки и переживать не самые радостные события, и это абсолютно нормально. Не опускайте руки, благодарите себя за проделанную работу и не тратьте время на самобичевание.

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