Малоизвестный продукт, который избавит от стресса и проблем со сном

Если вы постоянно пребываете в состоянии нервного напряжения и плохо спите, возможно, вам будет полезно узнать про растение под названием ашваганда. О его целительных свойствах рассказали эксперты.

© unsplash

Ашваганда — небольшой вечнозеленый кустарник, растущий в некоторых частях Индии, на Ближнем Востоке и в Африке. Растение почитается в аюрведической медицине на протяжении тысяч лет и считается одной из самых полезных трав.

Три лучших продукта для поддержания молодости и красоты кожи

Как уверяют исследователи, потребление ашваганды снимает стресс, смягчает болевые ощущения, благотворно сказывается на работе мозга и репродуктивной функции.

Как уверяют исследователи, потребление ашваганды снимает стресс, смягчает болевые ощущения, благотворно сказывается на работе мозга и репродуктивной функции.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как приготовить суп, который поможет избавиться от лишних калорий.