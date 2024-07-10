Неочевидный признак предрасположенности к раку, о котором многие не знают
О злокачественной опухоли в организме могут свидетельствовать не только постоянная усталость, резкая потеря веса и головные боли, но и другие, менее очевидные признаки, которые порой проявляются задолго до развития недуга. Об одном из них рассказали британские онкологи.
Белая или красная полоска, проходящая по всей длине ногтя, может указывать на повышенный риск развития рака кожи, глаз и почек. Сотрудники Национального института здравоохранения Великобритании выяснили, что у людей с синдромом предрасположенности к опухолям BAP1 (редким генетическим заболеваниям) наблюдаются утолщение ногтевой пластины и проявление этой самой полосы.
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«Этот симптом в целом редко наблюдается среди населения. При его обнаружении необходимо пройти диагностику на синдром предрасположенности к опухолям BAP1», - приводятся слова британских специалистов.
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