Неочевидный признак предрасположенности к раку, о котором многие не знают

О злокачественной опухоли в организме могут свидетельствовать не только постоянная усталость, резкая потеря веса и головные боли, но и другие, менее очевидные признаки, которые порой проявляются задолго до развития недуга. Об одном из них рассказали британские онкологи.

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Белая или красная полоска, проходящая по всей длине ногтя, может указывать на повышенный риск развития рака кожи, глаз и почек. Сотрудники Национального института здравоохранения Великобритании выяснили, что у людей с синдромом предрасположенности к опухолям BAP1 (редким генетическим заболеваниям) наблюдаются утолщение ногтевой пластины и проявление этой самой полосы.

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«Этот симптом в целом редко наблюдается среди населения. При его обнаружении необходимо пройти диагностику на синдром предрасположенности к опухолям BAP1», - приводятся слова британских специалистов.



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