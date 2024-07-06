Назван неочевидный признак остеопороза, который многие игнорируют

Остеопороз представляет собой системное метаболическое заболевание, для которого характерны снижение костной массы и уменьшение плотности и прочности костей. Специалисты рассказали о неочевидном признаке недуга, на который многие не обращают внимания.

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Некоторые больные могут начать сутулиться или наклоняться вперед, что является следствием уменьшение плотности костей, о котором было сказано выше.

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«Хотя первым признаком остеопороза обычно является перелом, у некоторых пожилых людей развивается характерная сутулая осанка. Это происходит, потому что кости позвоночника изнашивается, им тяжело удерживать «груз».



Врачи обращают внимание, что порой переломы случаются в результате, казалось бы, безобидных чиха и кашля.

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