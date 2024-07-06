Пять продуктов для улучшения микрофлоры кишечника

Мы есть то, что мы едим, поэтому нужно внимательно следить за своим рационом питания. Профессор Тим Спектор рассказал, какие продукты улучшают микрофлору кишечника и делают нас более здоровыми.

Специалист рекомендует ориентироваться на средиземноморскую диету, которую уже не раз признавали одной из самых полезных среди всех существующих на сегодняшний день.

Особое внимание стоит обратить на фрукты, овощи, рыбу, орехи и оливковое масло.

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«Одним из ключевых моментов является то, что эта диета предусматривает много фруктов и овощей, молочные продукты, которые содержат живые микробы и пробиотики. А еще оливковое масло, в котором очень высокий уровень различных полифенолов, которые тоже любят наши микробы».



В ходе проведения одного исследования ученые обнаружили, что у тех, кто потреблял полторы столовые ложки оливкового масла в день, вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний была в два раза ниже.

Ранее «Рамблер» рассказывал о самой полезной рыбе.