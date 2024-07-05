Самая полезная рыба, которая сбережет здоровье мозга и сердца

Ни для кого не секрет, что рыба – один из самых полезных и питательных продуктов. Но какой ее сорт лучше всех остальных? Об этом специалисты рассказали изданию HuffPost.

Если вы фанат лосося, можете благодарить организм за отлично развитую интуицию: именно эта рыба считается самой полезной. Лосось является богатым источником легко усваиваемого белка, полинасыщенных жирных кислот, витаминов А, Е, В и D, аминокислот, а также калия, магния, фосфора, железа и многих других микроэлементов.

«Жирный лосось богат EPA (эйкозапентаеновой кислотой) и DHA (докозагексаеновой кислотой), которые являются длинноцепочечными омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами», – объясняет доктор Кевин Кук.



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Специалист рекомендует пожилым людям хотя бы два раза в неделю потреблять лосось, чтобы поддерживать здоровье мозга и противостоять воспалительным процессам в организме.

Регулярное потребление лососевых рыб в долгосрочной перспективе снижает риск развития сахарного диабета, гипертонии, атеросклероза, инсульта, ожирения и многих других опасных заболеваний, обращают внимание врачи.

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