«Демонизированный» напиток, который на самом деле снижает давление и снимает стресс

Вокруг кофе витает огромное количество разных мифов, и многие из них не очень-то лестные. Врач Тим Спектор рассказал, почему в них не стоит верить.

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Слишком большое потребление кофеина действительно может привести к головным болям, бессоннице и учащенному сердцебиению. Но если знать меру, то самочувствие только улучшится, уверяет специалист.

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Кофе является богатым источником клетчатки, калия, магния, фосфора и витаминов группы В. Ученые связывают умеренное потребление бодрящего напитка — около 2–5 чашек в день —с более низкой вероятностью развития диабета второго типа, болезней сердечно-сосудистой системы, рака печени, болезни Паркинсона и депрессии.

«Кофе был «демонизирован», но на самом деле он очень даже полезен, и его следует отнести к «здоровой пище». К тому же кофе гораздо полезнее, чем другой популярный напиток, который пьют преимущественно за завтраком, — апельсиновый сок».



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