Пять неочевидных симптомов заболеваний сердца, которые нельзя игнорировать

Основными причинами внезапной сердечной смерти являются инфаркт миокарда и желудочковая тахикардия. Доктор Амит Бахай рассказал, какие неочевидные признаки могут указывать на проблемы с сердцем.

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«Вы можете думать, что неспособность пробежать два пролета по лестнице, связана, скорее, с болезнью легких, недостатком физической подготовки или лишним весом, но это не всегда так. Проблемы с сердцем могут проявляться по-разному».



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К неочевидным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы относятся:

Головокружение при подъеме;

Ощущение стеснения в груди;

Боль в верхней части руки или шеи;

Отеки ног;

Одышка.

«Миллионы людей знают, что жизненно необходимо поддерживать здоровье сердца, но при этом игнорируют тревожные сигналы и продолжают неправильно питаться, потреблять алкоголь и курить».



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