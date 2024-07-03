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Пять неочевидных симптомов заболеваний сердца, которые нельзя игнорировать

Основными причинами внезапной сердечной смерти являются инфаркт миокарда и желудочковая тахикардия. Доктор Амит Бахай рассказал, какие неочевидные признаки могут указывать на проблемы с сердцем.

Пять неочевидных симптомов заболеваний сердца, которые нельзя игнорировать
© Unsplash
«Вы можете думать, что неспособность пробежать два пролета по лестнице, связана, скорее, с болезнью легких, недостатком физической подготовки или лишним весом, но это не всегда так. Проблемы с сердцем могут проявляться по-разному».

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К неочевидным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы относятся:

  • Головокружение при подъеме;
  • Ощущение стеснения в груди;
  • Боль в верхней части руки или шеи;
  • Отеки ног;
  • Одышка.
«Миллионы людей знают, что жизненно необходимо поддерживать здоровье сердца, но при этом игнорируют тревожные сигналы и продолжают неправильно питаться, потреблять алкоголь и курить».

Ранее «Рамблер» рассказывал о пяти неочевидных симптомах аппендицита.