Пять неочевидных симптомов заболеваний сердца, которые нельзя игнорировать
Основными причинами внезапной сердечной смерти являются инфаркт миокарда и желудочковая тахикардия. Доктор Амит Бахай рассказал, какие неочевидные признаки могут указывать на проблемы с сердцем.
«Вы можете думать, что неспособность пробежать два пролета по лестнице, связана, скорее, с болезнью легких, недостатком физической подготовки или лишним весом, но это не всегда так. Проблемы с сердцем могут проявляться по-разному».
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К неочевидным симптомам заболеваний сердечно-сосудистой системы относятся:
- Головокружение при подъеме;
- Ощущение стеснения в груди;
- Боль в верхней части руки или шеи;
- Отеки ног;
- Одышка.
«Миллионы людей знают, что жизненно необходимо поддерживать здоровье сердца, но при этом игнорируют тревожные сигналы и продолжают неправильно питаться, потреблять алкоголь и курить».
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